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Город

18 июля 2012, 18:22

В Москве удвоилось число маршрутов «парконов»

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На треть сократилось количество нарушений правил парковки там, где проходят маршруты парконов. Сейчас автомобили с видеорегистраторами охватывают почти все районы в пределах Третьего транспортного кольца

Число маршрутов, по которым курсируют автомобили-«парконы», фиксирующие нарушения правил парковки, увеличилось в Москве почти вдвое.

«С начала этой недели мобильные комплексы фото-видеофиксации (МКФ) начали движение по 29 дополнительным маршрутам, пролегающим как в спальных районах, так и в центре Москвы. Теперь они курсируют по 69 маршрутам. Таким образом, маршрутная сеть МКФ покрывает практически все районы в пределах Третьего транспортного кольца», - сообщил РИА Новости представитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Ожидается, что к концу 2012 года такие комплексы будут курсировать по 100 маршрутам в пределах МКАД», - отметил чиновник.

По словам чиновника, при разработке новых маршрутов учитывалось число нарушений в районе, а также транспортная напряженность на улично-дорожной сети. При этом число нарушений правил дорожного движения по существующим маршрутам заметно снизилось и увеличилась пропускная способность автомобилей.

Мобильные комплексы фото-видеофиксации выявляют нарушения правил стоянки и остановки в автоматическом режиме во время движения по разработанным маршрутам. Аппаратура осуществляет автоматическую видеозапись в зоне действия запрещающего знака, по заранее занесенным в прибор GPS-координатам. Сведения о нарушениях передаются в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД Москвы. После фото-видеофиксации нарушения в автоматическом режиме оформляются постановления, содержащие фотоснимки общего плана и номера автомобиля, информацию о месте нарушения ПДД.

По словам представителя департамента, в процессе оформления постановления максимально исключен человеческий фактор, что делает невозможным удаление из памяти устройства информации о правонарушении.

Напомним, системная работа по администрированию неправильно припаркованных автомобилей в центре Москвы начала проводиться 15 апреля 2012 года. В центре Москвы стали курсировать 10 автомобилей, оборудованных уникальным комплексом по поиску нарушителей правил парковки, которые собирают сведения о нарушениях в автоматическом режиме во время движения по разработанным маршрутам. В результате использования «парконов» удалось сократить число нарушений, связанных с неправильной парковкой, на 25-30 %.

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