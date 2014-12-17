Выбран подрядчик на строительство участка Северо-Восточной хорды

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Северо-Восточную хорду от Измайловского до Щелковского шоссе будет строить компания "Горизонт", говорится в материалах портала госзакупок.

Подрядчику предстоит построить автомобильную дорогу длиной более 2,5 километров. Она пройдет по эстакадам над улицами Щербаковская и Ткацкая. На пересечении Северо-Восточной хорды и Щелковского шоссе будет построена трехуровневая транспортная развязка.

Также там появится двухполосный съезд налево из области по направлению шоссе Энтузиастов и однополосный съезд направо из области на внешнюю сторону хорды.

Кроме того, подрядчик должен построить надземный пешеходный переход и удлинить два подземных. Строительство полностью финансируется из городского бюджета. Стоимость контракта по итогам торгов составила порядка 12,3 миллиардов рублей.

Дороги Москвы: Северо-Восточная хорда

Напомним, власти столицы в ноябре объявили конкурс на право строительства участка Северо-Восточной хорды от Измайловского до Щелковского шоссе. Работы планируется завершить в 2017 году. А в 2016 году должно завершиться строительство Северо-Западной хорды. Она объединит в себе Можайское, Волоколамское, Ленинградское и Ярославское шоссе. На трассе будут 5 тоннелей, 5 эстакад и 2 крупных моста.