Выбран подрядчик на строительство участка Северо-Восточной хорды

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Северо-Восточную хорду от Измайловского до Щелковского шоссе будет строить компания "Горизонт", говорится в материалах портала госзакупок.
Подрядчику предстоит построить автомобильную дорогу длиной более 2,5 километров. Она пройдет по эстакадам над улицами Щербаковская и Ткацкая. На пересечении Северо-Восточной хорды и Щелковского шоссе будет построена трехуровневая транспортная развязка.
Также там появится двухполосный съезд налево из области по направлению шоссе Энтузиастов и однополосный съезд направо из области на внешнюю сторону хорды.
Кроме того, подрядчик должен построить надземный пешеходный переход и удлинить два подземных. Строительство полностью финансируется из городского бюджета. Стоимость контракта по итогам торгов составила порядка 12,3 миллиардов рублей.
Напомним, власти столицы в ноябре объявили конкурс на право строительства участка Северо-Восточной хорды от Измайловского до Щелковского шоссе. Работы планируется завершить в 2017 году. А в 2016 году должно завершиться строительство Северо-Западной хорды. Она объединит в себе Можайское, Волоколамское, Ленинградское и Ярославское шоссе. На трассе будут 5 тоннелей, 5 эстакад и 2 крупных моста.
О компанииСтроительная компания "Горизонт" специализируется на выполнении работ по прокладке инженерных коммуникаций, строительству подземных сооружений, объектов энергетики и связи, мостов, дорог, зданий промышленного назначения.
Сейчас компания реконструирует МКАД на участке от Ленинского проспекта до Можайского шоссе с сооружением новых выездов и разгонных полос. Построены и вводятся в эксплуатацию подземные пешеходные переходы через улицы 2-я Вольская, Инициативная, Клинская, проспект Андропова и Пролетарский проспект, в районе "Москва-Сити".
Кроме того, компанией построен пешеходный переход через Октябрьскую железную дорогу в поселке Алабушево в Зеленограде, а также дороги для микрорайона 51-52 района Марфино.
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