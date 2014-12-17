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Москва 24

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Город

17 декабря 2014, 12:30

Проезд по платным ж/д переездам в Новой Москве обойдется в 40-50 рублей

дороги Новая Москва проекты новые территории путепроводы платные зоны ж/д и вокзалы

Фото: M24.ru

Проезд по новым путепроводам над железной дорогой, которые строят в Переделкине и Крекшине в Новой Москве, будет стоить 40-50 рублей, сообщил глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, их строительство закончится в 2015-2016 годах. Альтернативой платным переездам могут стать эстакады, сообщает Агентство "Москва".

Как ранее сообщало M24.ru, правительство Москвы предложило инвесторам построить три платных путепровода над железной дорогой рядом со станциями Щербинка, Переделкино, Крекшино. Город выдвинул ряд требований к потенциальным инвесторам. В первую очередь, власти будут ограничивать предельные тарифы на проезд. Сами путепроводы должны быть построены за год - полтора, а застройщиков обяжут сохранить автомобильное движение по существующим переездам.

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Руководитель департамента экономической политики и развития города Максим Решетников пояснил M24.ru, что путепроводы будут строить за счет инвесторов по тому же принципу, что и северный дублер Кутузовского проспекта, который тоже станет платным.

По словам Максима Решетникова, опыт показывает, что инвесторы хорошо понимают перспективы концессионных соглашений даже в нынешних экономических условиях. "Мы отработали практику концессионных соглашений на Северном дублере Кутузовского проспекта, и сейчас приступаем к тиражированию этого опыта. Наша задача – определить конкретные объекты для заключения новых концессионных соглашений, установить прозрачные и понятные правила игры, гарантировать защиту интересов города при любом развитии ситуации", - пояснил Решетников M24.ru.

Строительство путепроводов в Москве

Стоит отметить, в 2015 году появятся первые платные железнодорожные переезды и в Подмосковье. Предположительная стоимость проезда составит 15 рублей.

Добавим, сегодня в московском регионе действуют две платные дороги. Проезд по скоростной трассе в обход Одинцова варьируется от 60 до 100 до рублей в зависимости от времени дня. Цена проезда по платному участку трассы М-4 "Дон" с 48 по 71 км в дневное время колеблется от 30 до 120 рублей.

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