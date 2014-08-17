Движение транспорта в центре Москвы все еще ограничено

Движение транспорта ограничено в центре Москвы

В воскресенье, 17 августа, центре Москвы ограничено движение транспорта. Это связано с проведением фестиваля "Московское варенье", сообщает телеканал "Москва 24".



До 15.00 проехать нельзя по Тверской улице: от Пушкинской площади до Моховой. Ограничения касаются не только личного, но и общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что в праздничных мероприятиях в рамках фестиваля "Московское варенье" 16 августа приняло участие более 1,5 миллиона человек.

Всего за время работы фестиваля, который стартовал в Москве 8 августа, его посетило более 5,5 миллиона человек. По предварительным подсчетам, продано более 4,8 миллиона банок варенья.

Напомним, в фестивале "Московское варенье", который продлится до 17 августа, принимают участие 3 тысячи магазинов и около тысячи предприятий общественного питания. В рамках мероприятия можно попробовать разнообразные десерты от лучших поваров. Фестиваль расположился на 19 тематических площадках по всей Москве.

На фестивале представлены товары из 25 российских регионов и 12 стран мира.

Добавим, что сегодня также изменилась схема движения транспорта на городских набережных. Там проходит Музыкальный полумарафон. До 14.00 закрыт проезд по Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской и Москворецкой набережным.