Из-за полумарафона 17 августа на улицах Москвы перекроют движение

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17 августа в связи с проведением московского музыкального полумарафона ограничат движение общественного транспорта по ряду улиц Москвы. Ограничения будут работать с 8 часов до окончания мероприятия, передает пресс-служба "Мосгортранса".

Так, троллейбусы № 2 и № 44 будут ходить до Новинского бульвара, маршрут № 12 – от Больницы МПС до Белорусского вокзала, № 16 – от Карачаровского путепровода до площади Яузских ворот. Кроме того, троллейбус № 33 будет курсировать от улицы Кравченко до кинотеатра "Ударник", а № 79 – от стадиона "Лужники" до Трубной площади (по маршруту троллейбуса № 31), а также от Савеловского вокзала до Даниловской площади.

Изменения коснутся и движения автобусов. Проехать на № 12ц можно будет от дворца спорта "Мегаспорт" до Белорусского вокзала. Помимо этого, автобусы №№ 64, 132 будут следовать от стадиона "Лужники" без заезда на Лужнецкую набережную.

Планируется, что на музыкальном полумарафоне 17 августа соберутся около 5000 участников. Они должны будут пробежать трассу длиной в 21 или 10 километров под музыку. Вдоль дистанции установят сцены, на которых выступят музыканты и диджеи.

Музыкальный полумарафон - это последнее подготовительное мероприятие перед Московским марафоном.

Также 17 августа в столице будут проходить соревнования по триатлону. В связи с этим с 8 часов до конца мероприятия автобус № 229 будет ходить от метро "Молодежная", по Осенней улице и части Крылатской улицы с разворотом на пересечении с проспектом Маршала Жукова. Маршрут № 829 отправится от остановки "Стоматологическая поликлиника № 5" с разворотом на пересечении Крылатской улицы и проспекта Маршала Жукова.

Отметим, что "Московский триатлон-2014" пройдет в Крылатском на Гребном канале. В состязаниях примут участие около 600 человек, ожидается, что посмотреть на триатлон приедут около 3 тысяч зрителей. Соревнования по триатлону проводятся в три этапа - велогонка, плавание и бег.