Жители Большой Академической боятся остаться без чистого воздуха

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На Большой Академической улице в ходе строительно-дорожных работ повредили газовую трубу. Авария случилась из-за того, что работы ведутся с нарушением строительных норм, говорят москвичи.

Авария произошла в районе дома 53, территорию оцепили, движение перекрыли. Об этом «Москве-24» сообщила местная жительница. Как говорят очевидцы, жители сразу, около 15.34 часов, почувствовали сильный запах газа, услышали свист и выбежали на улицу. Один из рабочих сообщил им, что он пробил газовую трубу, сразу же вызвали службу 04. Однако, пока специалисты ехали к месту аварии, газа вышло достаточно для того, чтобы произошёл взрыв, если кто-нибудь зажег бы сигарету - утечка шла более полутора часов под давлением. Сотрудники «Мосгаза», как говорят местные жители, сработали оперативно, газ в доме во время аварийных работ не отключали.

По данным члена инициативной группы по улице Большая Академическая Ольги Аримовой, трагедия могла произойти, поскольку строительные работы ведутся с нарушением норм: рабочие работали в 3 смены. Сразу после аварии работу они прекратили, но потом вновь возобновили реконструкцию в авральном режиме. «Это была единственная ночь, когда жители смогли открыть окна и спокойно заснуть, без шума и пыли», - говорит Ольга Аримова.

Жители района Коптево и раньше протестовали против расширения магистрали под их окнами до 12 полос, а теперь и вовсе опасаются за свою безопасность. «На этой улице два газопровода, высоковольтные кабели, канализационный коллектор, коллектор реки Жабенка — очень сложная коммуникационная инфраструктура. И здесь еще решили расширить дорогу, нагрузив ее еще 12 полосной магистралью с тоннелями, эстакадами, надземными мостами. Решения не проработаны, выполнены второпях, оценки последствий в полной мере не выполнены», - сетуют жители в Интернете.

Свои возражения по поводу такой реконструкции местные жители пытались донести и с помощью письменных обращений, и на публичных слушаниях, и даже в блогах.

«Владимир Николаевич, по наболевшей теме ул.Б.Академическая, - написал пользователь Anton Shelkovkin в блоге префекта Северного административного округа Москвы Владимира Силкина. - Недавно прошли слушания и в Коптево и районе Щукино по вопросу Северо-Западной Хорды. Все собравшиеся высказались категорически против как самой идеи построить магистраль через жилые районы, так и против предложенных вариантов. Единственный вариант, принятый в самом начале, - строительство вдоль железной дороги. Большая просьба принять участие в отстаивании интересов людей, живущих вдоль этих дорог. И это не тот случай, когда мнение ограниченного круга людей этих районов может быть поставлено в жертву "благой" стройки».

Член инициативной группы жителей Ольга Аримова рассказала, что изначально проект реконструкции, зафиксированный в Генплане, предполагал расширение дороги с 4 до 6 полос, что вполне устраивало жителей. Однако, когда был выбран подрядчик, Северо-Западную хорду решили провести не через промзоны, а через жилые кварталы, в том числе по Большой Академической. Таким образом, улицу нужно будет расширить до 12 полос, построить там тоннели и развязки. «Это значит, что дорога подойдет вплотную к домам, можно будет забыть о том, чтобы открыть окно. Кроме того, значительно падает цена на нашу недвижимость, - заявила Ольга Аримова, - Мы протестовали, писали обращения, приходим на публичные слушания. На последние слушания пришло 500 жителей – больше просто не поместилось. Реакции ноль». По словам Ольги Аримовой, жители даже готовы подать иск в суд о возмещении ущерба, однако пока надеются на реакцию чиновников.