17 июня 2014, 00:01

Город

Пробки будут прогнозировать на основе передвижения сотовых абонентов

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве до конца года могут запустить систему мониторинга дорожной ситуации, основанную на технологии Floating Сar Data (FCD, англ. "данные с автомобиля в потоке"), рассказал M24.ru источник в транспортном комплексе. FCD позволяет моделировать прогнозировать пробки на основе данных о передвижениях сотовых абонентов.

Власти уже собирают данные о загруженности на дорогах с помощью 11 тысяч датчиков, вмонтированных в дорожное полотно. Эта информация уже передается на дорожные электронные табло. Со временем власти планируют прогнозировать пробки на час вперед и сообщать об этом водителям через навигаторы, специальные радиостанции, электронные табло и единый транспортный портал. Кроме того, автомобилистам будут предлагать оптимальные маршруты движения. Чтобы данные о пробках были максимально точными, в Москве рассматривают возможность использования технологии FCD. Она позволяет определить интенсивность движения через данные о местонахождении мобильных телефонов.

"Для оценки и прогноза транспортной ситуации необязательно наличие больших массивов онлайн-данных (детекторов, FCD и т.д.). В среднем необходимо около одного объекта мониторинга (движущегося транспортного средства или детектора) на 1 км сети", - пояснил источник M24.ru.

Отметим, ранее глава департамента информационных технологий Артем Ермолаев рассказывал M24.ru, что в этом году московские власти получат от операторов "большой тройки"обезличенные данные о перемещениях абонентов. Их, в первую очередь, планировалось использовать для информации о пробках в метро. Технология FCD, в свою очередь, позволяет определять загруженность дорог, следя за передвижением мобильных абонентов.

"У автомобилистов обычно включены мобильные телефоны. На сотовые вышки поступают сигналы об их местонахождении. Далее информация передается в диспетчерский центр, где обрабатывается с помощью технологии FCD. Данные о передвижении позволяют определить скорость и направление потока", - пояснил гендиректор ООО "ГеолайфЭшелон" Анатолий Курманов.

По его словам, на телефоны не надо устанавливать никакого дополнительного оборудования. Основная трудность заключается в том, чтобы максимально точно определить параметры автомобильного трафика. "Компании, которые используют технологию FCD, активно работают над тем, как "отсечь", например, данные о пешеходах или велосипедистах, чтобы правильно определить нагрузку на магистрали", - отметил Курманов.

Руководитель отдела продаж компании "А+S Consult" Олег Яковенко говорит, что FCD - довольно простой и наименее затратный способ мониторинга дорожной ситуации, однако он не должен быть единственным. "Погрешность информации может составлять до 40%", - отметил Яковенко.

Замруководителя экспертного центра Probok.net Андрей Мухортиков пояснил, что в случае запуска новой системы у водителей появится еще один "антипробочный" навигатор. "Он может быть точнее существующих сервисов. Однако часто автомобилисты, узнав, что на том или ином участке образовался затор, все равно не могут его объехать – нет альтернативного пути. Например, с "Кантемировской" доехать в центр можно только через Каширское шоссе или проспект Андропова. В Москве очень низкая связанность дорожной сети, поэтому для борьбы с пробками надо не только запускать информационные сервисы, но в первую очередь - строить развязки и путепроводы", - отметил Мухортиков.

Напомним, что московские власти сейчас активно занимаются созданием базы данных загруженности дорог Московской агломерации. Эта база необходима как для выявления и прогнозирования пробок, так и для математического моделирования, с помощью которого власти выясняют, как то или иное строительство или перекрытие дороги повлияет на транспортную ситуацию в городе.

София Сарджвеладзе

дороги пробки связь сотовая связь трафик мониторинг абоненты

