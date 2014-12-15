Москвичей предупредили о гололеде на дорогах

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Департамент ЖКХ призвал москвичей быть внимательными из-за образования гололеда на дорогах. Как отмечается на сайте ведомства, коммунальные службы готовы к ухудшению погодных условий.

Опасные участки дворов и тротуаров коммунальщики обработают противогололедными средствами, а автомобильные дороги – специальными реагентами. Убирать снег и лед с улиц Москвы готовы 10 тысяч снегоуборщиков. Если потребуется, люди и техника будут работать круглые сутки.

Напомним, пожаловаться на неправильное и избыточное использование реагентов в городе можно на портале "Наш город". Жители столицы могут сообщить о применении солей в качестве противогололедных средств в парках, а также складировании реагентов в помещениях общего пользования в многоквартирных домах.

На этой неделе синоптики прогнозируют в столице снежную и теплую погоду. Температура воздуха будет колебаться в районе от 0 до +2 градусов, ночью возможны легкие заморозки.