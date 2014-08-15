Временная дорога соединила юго-запад с "отрезанными" деревнями

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На юго-западе столицы открылась временная дорога, соединяющая Щербинку, а также деревни Новокурьяново и Щиброво с районом Южное Бутово, сообщил префект ТиНАО Дмитрий Набокин.

"В результате мы получили полотно шириной 11 метров и протяженностью 800 метров. Теперь жители ЮЗАО могут пользоваться поликлиниками, школами, детскими садами. Кроме того, к деревням смогут подъехать машины скорой помощи и пожарные службы", - отметил Набокин. Временная дорога выполнена из крошки, оставшейся после укладки асфальта в Москве.

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Ранее некоторые населенные пункты были отрезаны от Москвы железнодорожным переездом. Люди ежедневно тратили по 1,5-2 часа, чтобы попасть на Варшавское шоссе и на МКАД. Кроме того, две деревни - Щиброво и Новокурьяново, расположенные на границе с Новой Москвой, были отрезаны от поликлиник, больниц и школ. "На самом деле, здесь было поле, по которому можно было проехать только на внедорожнике", - рассказал префект ТиНАО.

Помимо этого около 40 тысяч жителей Щербинки смогут подъехать к станциям метро и различным объектам социальной сферы. Сэкономить получится больше часа. Набокин добавил, что постоянная дорога, связывающая Щербинку, деревни Новокурьяново и Щиброво со "старой" Москвой появится через два года. Работы могут начаться уже в конце 2014 года.

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Напомним, что в ближайшее время начнется реконструкция важной для ТиНАО автодороги от Южного Бутова до поселка Коммунарка.

Дорожные работы пройдут на двух участках: будет реконструирована улица Центральная от Калужского шоссе в Коммунарке, а также построен участок дороги до примыкания к улице Академика Семенова в Бутове. Полностью завершить строительство планируется в 2015 году. Дорогу, расширенную до четырех полос, обеспечат всей необходимой современной инфраструктурой. Так, на ней появятся удобные остановки общественного транспорта с заездными карманами, ливневая канализация, пешеходные переходы и новые светофоры. Будет благоустроена прилегающая территория.

Уже через два года – в 2016 году – сразу две автомобильные дороги будут подведены к бизнес-аэропорту Остафьево. Одна из трасс пройдет от МКАД через Коммунарку, помимо этого, предполагается реконструкция и дополнительное строительство по маршруту М-3 "Украина" – деревня Сосенки – деревня Ямонтово – автодорога "Коммунарка" – аэропорт Остафьево.

Как сообщил 30 июня заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, пока город не проектирует платных дорог на территории Новой Москвы. Все бюджетные дороги будут бесплатными для автомобилистов. При этом на присоединенных территориях планируют возвести около 9 км дорог за счет инвесторов.

Всего до 2016 года в Новой Москве планируется построить около 80 километров