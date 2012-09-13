Участок Северо-Восточной хорды обойдется в 30 млрд рублей

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Столичные власти обнародовали условия конкурса на строительство участка Северной рокады от Бусиновской развязки до Фестивальной улицы. Помимо восьмиполосной трассы победителю предстоит возвести 15-эстакадную развязку между железнодорожными платформами "Ховрино" и "Моссельмаш".
Начальная цена контракта - чуть менее 30 млрд рублей. При этом дорога должна быть сдана максимум через два года. Итоги конкурса планируется объявить 30 октября. Участники рынка уверены, что реализация столь масштабного проекта в условиях сжатых сроков и густонаселенного города потребует от застройщика множества нестандартных решений, сообщает "РБК Daily".
По замыслу мэрии Москвы, новая автодорога позволит существенно улучшить транспортную ситуацию на севере столицы. Участок восьмиполосной магистрали должен пройти между Бусиновской развязкой на МКАД и Фестивальной улицей. Между платформами "Ховрино" и "Моссельмаш" запланирована грандиозная развязка, состоящая из 15 эстакад протяженностью более 2,7 км. Кроме того, Зеленоградская улица будет расширена до четырех полос. Контракт также предполагает прокладку и переустройство инженерных коммуникаций совокупной протяженностью свыше 177 км.
Как уточняет "Российская газета", Северо-Восточная хорда соединит по периферии юго-восток и север столицы (самые густонаселенные районы). Ее начали строить как продолжение единственного уже возведенного участка Четвертого транспортного кольца. В итоге должен получится транзитный путь, который разгрузит Измайловское, Щелковское, Открытое шоссе, Рязанку и Волгоградку. Всех этих возможностей в проекте четвертого кольца даже не предусматривалось. Оно, как и третье, должно было лишь перераспределять транспортные потоки.