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Город

13 сентября 2012, 17:10

Участок Северо-Восточной хорды обойдется в 30 млрд рублей

дороги пробки строительство проекты ремонт дорог трафик

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти обнародовали условия конкурса на строительство участка Северной рокады от Бусиновской развязки до Фестивальной улицы. Помимо восьмиполосной трассы победителю предстоит возвести 15-эстакадную развязку между железнодорожными платформами "Ховрино" и "Моссельмаш".

Начальная цена контракта - чуть менее 30 млрд рублей. При этом дорога должна быть сдана максимум через два года. Итоги конкурса планируется объявить 30 октября. Участники рынка уверены, что реализация столь масштабного проекта в условиях сжатых сроков и густонаселенного города потребует от застройщика множества нестандартных решений, сообщает "РБК Daily".

По замыслу мэрии Москвы, новая авто­дорога позволит существенно улучшить транспортную ситуацию на севере столицы. Участок восьмиполосной магистрали должен пройти между Бусиновской развязкой на МКАД и Фестивальной улицей. Между платформами "Ховрино" и "Моссельмаш" запланирована грандиозная развязка, состоящая из 15 эстакад протяженностью более 2,7 км. Кроме того, Зеленоградская улица будет расширена до четырех полос. Контракт также предполагает прокладку и переустройство инженерных коммуникаций совокупной протяженностью свыше 177 км.

Как уточняет "Российская газета", Северо-Восточная хорда соединит по периферии юго-восток и север столицы (самые густонаселенные районы). Ее начали строить как продолжение единственного уже возведенного участка Четвертого транспортного кольца. В итоге должен получится транзитный путь, который разгрузит Измайловское, Щелковское, Открытое шоссе, Рязанку и Волгоградку. Всех этих возможностей в проекте четвертого кольца даже не предусматривалось. Оно, как и третье, должно было лишь перераспределять транспортные потоки.

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