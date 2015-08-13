Вдоль трассы Москва-Петербург построят 13 зон с кафе, супермаркетами и стоянками

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Вдоль строящейся трассы М11 Москва-Санкт-Петербург планируется разместить 13 многофункциональных зон и 64 площадки отдыха. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя государственной компании "Автодор".

На территории многофункциональных зон будут располагаться автозаправочные станции, кафе, супермаркеты, стоянки, станции технического обслуживания автомобилей. Планируется, что такие зоны будут располагаться на всем протяжении трассы, на приблизительно равных расстояниях друг от друга. Общая длина трассы составит 684 км, так что эти пункты предположительно расположатся на расстоянии 50 км друг от друга.

Что касается площадок для отдыха, они будут включать в себя беседки, мусоросборники, санитарные блоки.

Платная автомагистраль М11 станет дублером наиболее загруженного участка федеральной трассы М10 "Россия". Начинаясь от границ Москвы, новая трасса пройдет по Московской (90 километров), Тверской (253 км), Новгородской (233 км) и Ленинградской (75 км) областям. При этом она будет проложена в обход всех населенных пунктов. Ввести трассу в эксплуатацию планируется в 2018 году к началу чемпионата мира по футболу.

В конце ноября прошлого года был открыт первый участок автомагистрали, обходящий стороной город Вышний Волочек. Он располагается на участке от 258 до 334 километра. Спустя месяц был достроен участок от Москвы до Шереметьево в обход Химок, а позднее был открыт и весь головной участок скоростной дороги с 15 по 58 км.

"Москва в цифрах": Трасса М11 "Москва-Санкт-Петербург"

Ранее сообщалось, что "Автодор" начал разработку концепции размещения многофункциональных зон дорожного сервиса вдоль платных дорог. В первую очередь компания будет ориентироваться на существующие дороги, так как на строящихся дорогах ситуация может меняться.

Также на четырех федеральных трассах в Московской области планируется разместить бесплатный Wi-Fi. Беспроводной доступ к интернету обеспечат на платных участках дороги М11 "Москва-Санкт-Петербург", М4 "Дон", а также на Киевском и Минском шоссе.

Параллельно с организацией доступа в интернет будет вестись работа по устранению "слепых пятен" мобильной связи на этих автотрассах. Сейчас на некоторых участках, особенно в лесной местности, не ловит сотовая связь.