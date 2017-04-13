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13 апреля 2017, 11:09

Город

Движение ограничили из-за работ на Автозаводском и Нагатинском мостах в ЮАО

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Движение транспорта по Автозаводскому мосту и в районе Нагатинского моста ограничено, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Чтобы провести демонтаж инженерных сетей на Нагатинском мосту, на прилегающем участке проспекта Андропова для движения частично недоступна одна полоса в сторону центра.

Фото: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы

На Автозаводском мосту, в связи со строительными работами, также перекрыли одну полосу движения.

Фото: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы

Ограничения ввели 7 апреля, и они будут действовать круглосуточно: на Нагатинском мосту − до 1 июля, а на Автозаводском мосту − до 31 июля 2017 года.

Сюжет: Ограничение движения на улицах Москвы
дороги строительство транспорт мосты ремонт ограничения движения городское хозяйство инженерные сети строительство и реконструкция

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