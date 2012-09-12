Тротуары Москвы зимой снова будут посыпать мраморной крошкой

Работы по обновлению дорожного покрытия в столице практически завершены. Зимой тротуары планируется посыпать мраморной крошкой. По мнению экспертов, она является наиболее экологически чистым продуктом

Столичные власти готовят к зиме мраморную крошку для тротуаров.

В зимний период 2012-2013 годов тротуары будут посыпать мраморной крошкой как и прошлой зимой, сообщил руководитель департамента ЖКХ и благоустройства столицы Андрей Цыбин.

"Мраморная крошка применяется по настоянию наших ученых-экологов", - приводит слова Цыбина "Интерфакс".

Руководитель департамента ЖКХ и благоустройства сказал, что из всех возможных вариантов противогололедных материалов мраморная крошка является "самым экологически чистым продуктом".

Напомним, применение гранитного щебня на тротуарах было прекращено из-за недостаточной его эффективности, так как он отлетал в стекла и кузова автомобилей, а также забивал подвижные механизмы эскалаторов метро. Прошлой зимой гранит заменили мрамором, так как этот материал менее прочен, он со временем истирается до состояния пыли, а потому не требует специальной уборки пылесосами и не доставляет проблем автомобилистам и сотрудникам метрополитена.