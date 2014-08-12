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12 августа 2014, 18:40

Лекции недели: гаджет-инновации и дорожные путешествия

дороги гаджеты инновации Марина Цветаева Анна Ахматова историки смотреть онлайн на m24.ru

Распознаем характер человека по выражению его лица, изучаем творчество Анны Ахматовой и Марины Цветаевой, узнаем, как помогают гаджет-инновации и путешествуем по отечественным дорогам - о самых интересных лекциях недели читайте в материале сетевого издания M24.ru.

Фото: М24

Вторник, 12 августа

Можно ли составить правильное мнение о характере человека по чертам его лица? Организаторы лекции "Что мое лицо сообщает о моем характере и возможностях" отвечают на этот вопрос положительно.

В ходе мероприятия каждый участник мини-группы получит индивидуальный анализ своей внешности и генотипа, а также освоит основы анализа поведения собеседника. Для пар обещают провести анализ совместимости.

Необходима регистрация по телефону +7 (495)220-21-15. Оставить заявку можно также здесь.

Место: "БрейнМания", улица Орджоникидзе, 11, строение 11

Время: 20.00

Стоимость: 500 рублей

Что можно узнать на лекции: как узнать о характере человека по его лицу

ИТАР-ТАСС

Среда, 13 августа

Организаторы лекции "Анна Ахматова и Марина Цветаева" расскажут о том, как жили и творили женщины-поэты. Слушатели узнают, почему соперничали Ахматова и Цветаева и кто одержал победу в этом импровизированном соревновании.

Лекцию проведет преподаватель, журналист, филолог Михаил Бударагин.

Необходима регистрация.

Место: культурный центр "Пунктум", улица Краснопролетарская 31/1, строение 5

Время: 19.30

Стоимость: 400 рублей

Что можно узнать на лекции: почему соперничали Цветаева и Ахматова

Фото: ИТАР-ТАСС

Четверг, 14 августа

На лекции "Гаджетомания: диджитал – лифт" речь пойдет о мировых тенденциях в сфере диджитал-инноваций. О мировых трендах, медийных инновациях и оптимизации бизнес-процессов при помощи гаджетов расскажет международный эксперт в области диджитал и мультимедиа Манана Самусева.

Эксперт также подскажет, как среди тысяч стартапов разглядеть тот, в который стоит вкладывать деньги.

Самусева - автор проекта iLiftTV, который представляет собой мультимедийную площадку для реализации творческих возможностей молодых специалистов. Они получают возможность представить инвесторам свои креативные идеи, продать которые нужно всего за две минуты.

Место: DI Telegraph, Тверская, 7

Время: 19.30

Стоимость: бесплатно

Что можно узнать на лекции: о мировых тенденциях в сфере диджитал-инноваций

Фото: М24

Пятница, 15 августа

О русских дорогах сложено немало комических историй. Вот уже несколько сотен лет дороги в нашей стране считают главной из бед. Историк Александр Музафаров расскажет о том, как в разные века функционировали главные транспортные артерии страны.

Место: книжный магазин-лекторий "Читалка", улица Жуковского, 4

Время: 19.30

Стоимость: 300 рублей

Что можно узнать на лекции: как русские дороги стали частью национальной культуры

Сюжет: Расписание столичных лекций

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