Лекции недели: гаджет-инновации и дорожные путешествия

Распознаем характер человека по выражению его лица, изучаем творчество Анны Ахматовой и Марины Цветаевой, узнаем, как помогают гаджет-инновации и путешествуем по отечественным дорогам - о самых интересных лекциях недели читайте в материале сетевого издания M24.ru.
Фото: М24
Вторник, 12 августа
Можно ли составить правильное мнение о характере человека по чертам его лица? Организаторы лекции "Что мое лицо сообщает о моем характере и возможностях" отвечают на этот вопрос положительно.
В ходе мероприятия каждый участник мини-группы получит индивидуальный анализ своей внешности и генотипа, а также освоит основы анализа поведения собеседника. Для пар обещают провести анализ совместимости.
Необходима регистрация по телефону +7 (495)220-21-15. Оставить заявку можно также здесь.
Время: 20.00
Стоимость: 500 рублей
Что можно узнать на лекции: как узнать о характере человека по его лицу
ИТАР-ТАСС
Среда, 13 августа
Организаторы лекции "Анна Ахматова и Марина Цветаева" расскажут о том, как жили и творили женщины-поэты. Слушатели узнают, почему соперничали Ахматова и Цветаева и кто одержал победу в этом импровизированном соревновании.
Лекцию проведет преподаватель, журналист, филолог Михаил Бударагин.
Необходима регистрация.
Время: 19.30
Стоимость: 400 рублей
Что можно узнать на лекции: почему соперничали Цветаева и Ахматова
Фото: ИТАР-ТАСС
Четверг, 14 августа
На лекции "Гаджетомания: диджитал – лифт" речь пойдет о мировых тенденциях в сфере диджитал-инноваций. О мировых трендах, медийных инновациях и оптимизации бизнес-процессов при помощи гаджетов расскажет международный эксперт в области диджитал и мультимедиа Манана Самусева.
Эксперт также подскажет, как среди тысяч стартапов разглядеть тот, в который стоит вкладывать деньги.
Самусева - автор проекта iLiftTV, который представляет собой мультимедийную площадку для реализации творческих возможностей молодых специалистов. Они получают возможность представить инвесторам свои креативные идеи, продать которые нужно всего за две минуты.
Время: 19.30
Стоимость: бесплатно
Что можно узнать на лекции: о мировых тенденциях в сфере диджитал-инноваций
Фото: М24
Пятница, 15 августа
О русских дорогах сложено немало комических историй. Вот уже несколько сотен лет дороги в нашей стране считают главной из бед. Историк Александр Музафаров расскажет о том, как в разные века функционировали главные транспортные артерии страны.
Время: 19.30
Стоимость: 300 рублей
Что можно узнать на лекции: как русские дороги стали частью национальной культуры