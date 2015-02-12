В этом году в Москве установят 100 светофоров по просьбам жителей

На улице Гастелло установили светофор по просьбам жителей района

В этом году в столице установят около ста светофоров по заявкам жителей. Столько же светофорных объектов появилось в Москве в прошлом году, сообщает телеканал "Москва 24".

Ранее в Центре организации дорожного движения отказались от установки светофоров на солнечных батареях - они слишком быстро разряжаются.

Сигнальные светофоры типа Т-7 на солнечных батареях, установленные в 2014 году в качестве эксперимента, сейчас поддерживаются в рабочем состоянии, необходимости в их демонтаже нет.

При этом попытки проработать вопрос с различными изготовителями батарей, чтобы сделать работу аккумулятора более эффективной, пока ни к чему не привели. Сейчас новые светофоры на солнечных батареях в Москве не устанавливают.

В настоящее время на дорогах города установлено 2,15 тысячи светофоров, из которых 1,7 тысячи подключены к интеллектуальной транспортной системе.

По задумке властей, "умные" светофоры с помощью скоординированной работы должны увеличивать пропускную способность города. Например, если на дороге случилось ПДД, то с помощью них можно создать на проблемном участке дороги “зеленую волну”, чтобы затор быстро рассосался.