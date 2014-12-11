Власти не принимали решения о платном въезде в город - Собянин

Фото: m24.ru

Столичные власти Москвы не принимали решения о введении платного въезда в некоторые районы города и не обсуждали такую возможность. Об этом Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

Мэр Москвы утверждает, что подобные домыслы - газетная утка. "Никаких решений по этому вопросу мы не принимали, более того, ни разу всерьез не обсуждали. Считаю, что в нынешней непростой ситуации, когда падают доходы населения, по крайней мере, не так бурно растут, как в предыдущие годы, такие решения принимать чрезвычайно сложно и проблемно", - отметил Сергей Собянин.

Он также отметил, что это решение может быть принято только после обсуждения с жителями.

Напомним, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов также сообщал, что московское правительство не принимало решения о платном въезде в город. По его словам, платный въезд является лишь одним из способов оптимизации дорожного движения, который обсуждается наравне с другими вариантами. Заммэра также отметил, что для проекта о платном въезде в столицу пока нет законодательной базы.

Ранее РБК со ссылкой на неназванные источники распространил информацию о введении со следующего года платы за проезд по МКАД и Третьему транспортному кольцу. Стоимость поездки, по данным издания, будет составлять около 200 рублей. В дептрансе эту информацию не подтвердили, объяснив, что ни места для введения платного проезда, ни тарифы, ни сроки пока не определены.

"Решения о введении платного въезда в Москву нет. Видно, что тема вызывает интерес. Об этом много пишут в СМИ, говорят эксперты. ВЦИОМ на этой неделе опубликовал результаты опроса об отношении горожан к этой идее. Значительная часть москвичей считает платный въезд в отдельные районы столицы мерой, способной улучшить транспортную ситуацию в городе", – рассказали в пресс-службе.