Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

11 декабря 2014, 17:26

Власти не принимали решения о платном въезде в город - Собянин

дороги мэр Москвы Сергей Собянин платный въезд решение властей

Фото: m24.ru

Столичные власти Москвы не принимали решения о введении платного въезда в некоторые районы города и не обсуждали такую возможность. Об этом Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

Мэр Москвы утверждает, что подобные домыслы - газетная утка. "Никаких решений по этому вопросу мы не принимали, более того, ни разу всерьез не обсуждали. Считаю, что в нынешней непростой ситуации, когда падают доходы населения, по крайней мере, не так бурно растут, как в предыдущие годы, такие решения принимать чрезвычайно сложно и проблемно", - отметил Сергей Собянин.

Он также отметил, что это решение может быть принято только после обсуждения с жителями.

Ссылки по теме

Напомним, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов также сообщал, что московское правительство не принимало решения о платном въезде в город. По его словам, платный въезд является лишь одним из способов оптимизации дорожного движения, который обсуждается наравне с другими вариантами. Заммэра также отметил, что для проекта о платном въезде в столицу пока нет законодательной базы.

Ранее РБК со ссылкой на неназванные источники распространил информацию о введении со следующего года платы за проезд по МКАД и Третьему транспортному кольцу. Стоимость поездки, по данным издания, будет составлять около 200 рублей. В дептрансе эту информацию не подтвердили, объяснив, что ни места для введения платного проезда, ни тарифы, ни сроки пока не определены.

"Решения о введении платного въезда в Москву нет. Видно, что тема вызывает интерес. Об этом много пишут в СМИ, говорят эксперты. ВЦИОМ на этой неделе опубликовал результаты опроса об отношении горожан к этой идее. Значительная часть москвичей считает платный въезд в отдельные районы столицы мерой, способной улучшить транспортную ситуацию в городе", – рассказали в пресс-службе.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать