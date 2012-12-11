С 2013 года федеральные трассы будут оснащать системами мониторинга

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С 2013 года все федеральные трассы начнут оснащать комплексными системами мониторинга. В МЧС РФ уверены, такая мера поможет избежать внештатных ситуаций и дорожных коллапсов, подобных недавней ситуации на трассе М-10.

О намерении мониторить магистрали заявил глава ведомства Владимир Пучков: "Мы создадим систему, которая называется "Умная автотрасса", которая позволит нам избежать многих проблем, как при загруженности трасс, так и при чрезвычайных ситуациях. Мы отработаем это в будущем году".

Новая система мониторинга будет включать отечественные разработки и ГОЛОНАСС, сообщили РИА Новости.

Напомним, что недавние сильные снегопады на много часов парализовали движение на трассе М-10 "Россия". Здесь произошло скопление большегрузного транспорта. Длина затора составляла 200 километров. Автомобилистом пришлось ночевать в гигантской пробке.