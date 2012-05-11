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11 мая 2012, 13:06

Реконструкцию Ленинградского шоссе завершат к концу 2013 года

дороги мэр Москвы Ленинградское шоссе реконструкция ремонт дорог Сергей Собянин

Фото: mos.ru


Реконструкция Ленинградского шоссе до аэропорта "Шереметьево" будет завершена к концу 2013 года. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин во время демонстрации столичному градоначальнику Сергею Собянину развязки на пересечении Ленинградского шоссе с МКАД.

Развязка начинается от путепровода за мостом через канал имени Москвы и заканчивается двумя съездами на МКАД в сторону Рублевского и Дмитровского шоссе. Хуснуллин сообщил, что до конца 2012 года планируется пустить движение в сторону Рублевского шоссе, в апреле 2013 года - в сторону Дмитровского шоссе. Собянин призвал максимально ускорить строительство таких объектов без ущерба качеству, передает сайт Правительства Москвы.

Реконструкция пересечения Ленинградского шоссе и Московской кольцевой автодороги - часть проекта "Большая Ленинградка" и один из элементов реконструкции МКАД. Целью реконструкции является облегчение транспортной ситуации на севере Москвы и в городе Химки, а также улучшение транспортную доступность международного аэропорта "Шереметьево".

Работы начались с площади Тверской Заставы, где принято решение построить паркинг и транспортную развязку. Далее был реконструирован путепровод через Москву-реку. С февраля 2012 года работы ведутся на участке от метро "Сокол" до МКАД, где в круглосуточном режиме работает 500 рабочих. На участке планируется построить шесть подземных переходов и 20 заездных карманов.

Длина развязки на пересечении Ленинградского шоссе и МКАД составляет около 3,5 километра, на участке длиной около 1100 метров будут оборудованы защитные экраны. Стоимость работ составит около 5 миллионов рублей. На отрезке от МКАД до поворота к аэропорту Шереметьево организуют полосы для движения общественного транспорта и заездные карманы.

Предполагается, что 15 мая 2012 года проект реконструкции этого участка будет передан на государственную экспертизу.

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