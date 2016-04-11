12 автомобильных трасс построят в ТиНАО за два года

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В Троицком и Новомосковском округах столицы (ТиНАО) в течение двух лет построят 12 автомобильных трасс и семь развязок, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы продолжаем активное строительство дорог на присоединенных территориях города. Уже к концу этого года планируется завершить первый этап реконструкции Калужского шоссе. Также будет строительство двух крупных магистралей – от улицы Железнодорожной в Кокошкине до границы с Московской областью и от Боровского шоссе до улицы Горького", – цитирует Хуснуллина пресс-служба столичного департамента строительства.

По его словам, проект реконструкции Калужского шоссе разобьют на две части. Первая очередь предполагает модернизацию девятикилометрового участка трассы от МКАД до Сосенок. Вторая – от Сосенок до ЦКАД.

Сейчас активно ведется работа по строительству первой очереди. Возводятся эстакады и развязки. Почти 5 километров трассы будут реконструированы, а 4 километра – построены. В результате дорогу расширят. На ней предусмотрят боковые проезды и 27 автобусных остановок с выделенными полосами для общественного транспорта.