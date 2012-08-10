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Город

10 августа 2012, 10:46

Москва и область разрабатывают стратегию транспортного развития

дороги автомобили Подмосковье развитие города власть

ИТАР-ТАСС

Московские и подмосковные власти разрабатывают стратегию транспортного развития региона до 2020 года. Какие именно изменения ждут жителей региона, рассказал "Ведомостям" руководитель департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.

В частности, стратегия предусматривает изменение концепции городского такси, "выдавливание" из центра столицы личного автотранспорта, постройку новых линий метро, запуск в Подмосковье скоростных трамваев, отказ от маршруток и многое другое.

Согласно новой концепции, такси должно заменить личный автомобиль. Здесь за основу взята модель Нью-Йорка: стандартизация минимального уровня сервиса и тарифная система, стимулирующая короткие поездки. Сейчас в Москве около 18 тысяч легальных такси, к 2020 году их должно стать 55 тысяч.

При этом власти хотят ввести два класса такси: стандартный - с единым тарифом и премиальный – с нерегулируемым тарифом. В перспективе такси разрешат ездить по выделенным полосам.

Парковочная политика московских властей нацелена на уменьшение количества личного автотранспорта в центре города. Так, с 1 января 2013 года будет введена плата за парковку в пределах Бульварного кольца. Постепенно платную парковку введут во всем Центральном административном округе. Предполагается, что до 2015 года в ЦАО количество парковочных мест на улично-дорожной сети сократится до 145 тысяч.

К 2020 году планируется построить более 145 км новых линий метро и открыть 67 новых станций. В том числе в городе проложат вторую кольцевую линию, а Московская окружная железная дорога станет пассажирской и будет сопряжена с метро.

Что касается пригородного железнодорожного сообщения, власти планируют построить 239 км дополнительных путей в 10 направлениях. Кроме того, будут введены маршруты скоростных трамваев и автобусов, которые пройдут по зонам, плохо обеспеченным транспортом: от Красногорска до Ленинградского шоссе, от Лыткарино до Дзержинского, из Мытищ по Ярославскому шоссе до района ТТК и т. д.

Также в скором времени власти хотят полностью отказаться от маршруток и перейти на автобусы большой вместимости.

По словам Ликсутова, стоимость всей программы пока не определена. Примерные цифры, возможно, станут известны осенью, когда программу представят в правительства Москвы и Подмосковья, а также в координационный совет Минтранса.

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