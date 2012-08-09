Движение на Рублевском шоссе ограничат на год

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Из-за строительства эстакады на Рублевском шоссе движение по центральной проезжей части магистрали в сторону области будет закрыто.

В центр машины будут ехать по существующей проезжей части, а в область - по дублеру, при этом число полос движения сокращать не планируется.

Как сообщает информационный центр правительства Москвы, строительные работы на Рублевском шоссе по плану продлятся до августа 2013 года.

Реконструкция магистрали предусматривает строительство эстакады в районе примыкания к шоссе улиц Маршала Тимошенко и Академика Павлова. Ее длина составит 620 метров, ширина - 34 метра.

В настоящее время начато сооружение опор правой половины эстакады. Работы на левой половине начнутся после того, как движение с основного хода шоссе в сторону области будет переключено на боковой проезд.

Реконструкция Рублевского шоссе входит в программу реконструкции городских вылетных магистралей, реализация которой началась в конце прошлого года. Для разгрузки транспортных потоков и общего улучшения транспортной ситуации планируется реконструировать все 19 вылетных магистралей столицы.