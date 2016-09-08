Движение в Москве ограничат в день празднования Курбан-байрама

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Движение транспорта по некоторым улицам столицы ограничат 12 сентября в связи с празднованием мусульманского праздника Курбан-байрам, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Согласно схеме перекрытий, которая имеется в распоряжении m24.ru, для автомобилистов полностью перекроют с 2:00 до 11:00:



улицу Дурова (от проспекта Мира до пересечения с Олимпийским проспектом);

улицу Щепкина (от Самарской улицы до Садового кольца);

Мещанскую улицу;

улицу Гиляровского (от Капельского переулка до Садового кольца);

Капельский переулок (от проспекта Мира до улицы Гиляровского);

Большую Татарскую улицу;

Старый Толмачевский переулок;

Малый Татарский переулок;

Климентовский переулок;

Озерковский переулок.

В первый день Курбан-байрама коллективные молитвы пройдут в Соборной, Исторической и Мемориальной мечетях, а также на специально выделенных участках около ФОК "Изумрудный" на Южнобутовской улице и рядом со зданием Южного речного вокзала.

Нельзя будет проехать по Минской улице (от Мосфильмовской улицы до Кутузовского проспекта);

С 6:00 до 10:00 ограничат движение на улице Хачатуряна от Каргопольской улицы до улицы Санникова. Перекроют одну полосу.