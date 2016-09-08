Движение в Москве ограничат в день празднования Курбан-байрама

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Движение транспорта по некоторым улицам столицы ограничат 12 сентября в связи с празднованием мусульманского праздника Курбан-байрам, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.
Согласно схеме перекрытий, которая имеется в распоряжении m24.ru, для автомобилистов полностью перекроют с 2:00 до 11:00:
- улицу Дурова (от проспекта Мира до пересечения с Олимпийским проспектом);
- улицу Щепкина (от Самарской улицы до Садового кольца);
- Мещанскую улицу;
- улицу Гиляровского (от Капельского переулка до Садового кольца);
- Капельский переулок (от проспекта Мира до улицы Гиляровского);
- Большую Татарскую улицу;
- Старый Толмачевский переулок;
- Малый Татарский переулок;
- Климентовский переулок;
- Озерковский переулок.
[КАРТИНКА=СЛЕВА][IMG=http://b1.m24.ru/c/728155.483xp.jpg][DESC]Фото: dt.mos.ru[/DESC][/КАРТИНКА]
В первый день Курбан-байрама коллективные молитвы пройдут в Соборной, Исторической и Мемориальной мечетях, а также на специально выделенных участках около ФОК "Изумрудный" на Южнобутовской улице и рядом со зданием Южного речного вокзала.
Нельзя будет проехать по Минской улице (от Мосфильмовской улицы до Кутузовского проспекта);
С 6:00 до 10:00 ограничат движение на улице Хачатуряна от Каргопольской улицы до улицы Санникова. Перекроют одну полосу.
Однако в последний момент Аллах, не желавший гибели Исмаила, принял жертву Ибрахима. А вместо ребенка закололи животное. В память об этом мусульмане совершают забой жертвенного животного (барана, овцы, козы, быка, коровы или верблюда).
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