Строительство ЦКАД начнется до конца 2014 года

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Полноценное строительство Центральной кольцевой автодороги начнется до конца 2014 года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Также чиновник подчеркнул, что разрешения на стройку не будут выдавать без утверждения проекта планировки территорий, прилегающих к ЦКАД.

Первый участок ЦКАД пройдет недалеко от Троицка и Подольска. На трассе установят шумовые полосы и светодиодное освещение, строительство начнут с шестиполосной развязки на пересечении с Симферопольским шоссе, которая должна заработать в 2016 году.