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08 августа 2014, 14:25

Строительство ЦКАД начнется до конца 2014 года

дороги Малое кольцо ЦКАД Марат Хуснуллин

Фото: M24.ru

Полноценное строительство Центральной кольцевой автодороги начнется до конца 2014 года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Также чиновник подчеркнул, что разрешения на стройку не будут выдавать без утверждения проекта планировки территорий, прилегающих к ЦКАД.

Первый участок ЦКАД пройдет недалеко от Троицка и Подольска. На трассе установят шумовые полосы и светодиодное освещение, строительство начнут с шестиполосной развязки на пересечении с Симферопольским шоссе, которая должна заработать в 2016 году.

Центральная кольцевая автодорога

Центральная кольцевая автомобильная дорога – трасса, которая пройдет по Московской области и по части Новой Москвы.

Реализация проекта ЦКАД

Ее протяженность составит 525 километров, ширина – восемь полос. Она пройдет рядом с Московским малым кольцом, или, как его еще называют, "бетонкой".

Предположительно, проезд по ЦКАД будет платным; альтернативой трассе как раз и станет ММК.

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