Строительство ЦКАД начнется до конца 2014 года

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Полноценное строительство Центральной кольцевой автодороги начнется до конца 2014 года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Также чиновник подчеркнул, что разрешения на стройку не будут выдавать без утверждения проекта планировки территорий, прилегающих к ЦКАД.
Первый участок ЦКАД пройдет недалеко от Троицка и Подольска. На трассе установят шумовые полосы и светодиодное освещение, строительство начнут с шестиполосной развязки на пересечении с Симферопольским шоссе, которая должна заработать в 2016 году.
Центральная кольцевая автодорогаЦентральная кольцевая автомобильная дорога – трасса, которая пройдет по Московской области и по части Новой Москвы.
Ее протяженность составит 525 километров, ширина – восемь полос. Она пройдет рядом с Московским малым кольцом, или, как его еще называют, "бетонкой".
Предположительно, проезд по ЦКАД будет платным; альтернативой трассе как раз и станет ММК.