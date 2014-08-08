Реконструкция Можайского путепровода завершена - Собянин

На пересечении Можайского шоссе и МКАД открылась новая эстакада

Завершилась реконструкция Можайского путепровода, расположенного над станцией метро "Кутузовская" Филевской линии. Об этом объявил Сергей Собянин во время осмотра хода работ по реконструкции Можайского шоссе. Также мэр Москвы открыл движение по эстакаде на пересечении Можайки и МКАД.

Реконструкция путепровода началась в 2012 году. Строители заменили основные несущие конструкции и дорожное покрытие, а также расширили сам путепровод и обустроили выделенные полосы. В результате было реконструировано 1,3 тысячи квадратных метров дороги, при этом общая длина эстакады составила 260 метров. Как отметил Сергей Собянин, работы были закончены на пять месяцев раньше срока.

"Можайский путепровод - это сложнейшее инженерное сооружение на пересечении Филевской линии метро, МКЖД, Кутузовского проспекта и ТТК. На начало реконструкции объект был в предаварийном состоянии. Обновленный объект позволит построить третий путь МКЖД и запустить там электрички", - сказал мэр.

Запаса прочности, обеспеченного модернизацией путепровода, хватит на 50 лет.

Эстакада, открывшаяся на пересечении Можайки и МКАД (съезд№ 5), обеспечит движение машин с внутренней стороны Кольцевой на шоссе в сторону центра. Ранее были открыты эстакады на съезде №10 и №2 – с Можайского шоссе на внутреннюю и внешнюю стороны Московской кольцевой.

Напомним, реконструкция Можайского шоссе предусматривает строительство шести эстакад и двух путепроводов, устройство боковых проездов, карманов, съездов-выездов. Кроме того, будут построены 2 надземных пешеходных перехода через МКАД и Минское шоссе, а также подземный переход через Можайское шоссе и новый пост ДПС. Также в планах строителей возвести там автоматическую противогололедную станцию и шумозащитные экраны.

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Кроме того, на Можайке реконструируют более 18 километров дорожного полотна. Предполагается, что после окончания модернизации пропускная способность магистрали вырастет на 30 процентов, а сама трасса будет бессветофорной от поста ДПС на МКАД до Краснопресненской набережной.



Полностью завершить работы по реконструкции Можайского шоссе планируется до конца 2014 года, а в Московской области – в 2015 году.

Всего в столице планируется реконструировать 12 развязок на пересечениях МКАД с основными магистралями. Помимо этого, в ближайшие пять лет планируется построить 187 километров боковых проездов вдоль кольцевой автодороги.