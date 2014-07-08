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08 июля 2014, 12:19

Развязка до Фестивальной улицы улучшит дорожную ситуацию в Ховрине

дороги развязки проекты Фестивальная улица строительство и реконструкция Бусиновская развязка

Фото: M24.ru

На 80% выполнены работы по строительству эстакад на участке автодороги от Бусиновской развязки до Фестивальной улицы и более чем на 90% - работы на пяти эстакадах транспортной развязки на пересечении с улицей Фестивальная, сообщает во вторник пресс-служба столичного департамента строительства.

В настоящее время строители прокладывают дождевую канализацию, реконструируют пешеходные переходы и заканчивают возведение подпорных стенок. Завершить строительство планируется в конце 2014 года.

"Строительство участка дороги и развязки с Фестивальной улицей позволит улучшить дорожную ситуацию в районе Ховрино и обеспечит автомобильное сообщение между двумя соседними районами: Ховрино и Западное Дегунино, которые до этого были разделены железнодорожной веткой", - говорится в сообщении.

Каким будет участок от Бусиновской развязки до Фестивальной

На участке от Бусиновской развязки до улицы Фестивальная и на пересечении с ней предстоит построить 19 эстакад общей протяженностью 4,3 километра, реконструировать 0,91 километра улицы Зеленоградская, а также построить два участка автодороги Москва - Санкт-Петербург протяженностью 2,05 километра. Также в районе улиц Фестивальная - Талдомская предстоит построить участок дороги протяженность 1,93 километра и реконструировать существующий подземный пешеходный переход в районе домов 27А и 31 по улице Зеленоградская.

"Для того, чтобы минимизировать все неудобства связанные с проведением строительных работ, в домах, где окна выходят на проезжую часть, будут установлены шумозащитные окна и балконные блоки, а вдоль всего участка от Бусиновской развязки до улицы Фестивальная планируется установить шумозащитные экраны общей протяженностью 1,5 километра и также вдоль транспортной развязки с улицей Фестивальная протяженностью 2,1 километра", - отмечают в департаменте.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что движение по автодороге от Бусиновской развязки до Фестивальной улицы запустят до конца 2014 года.

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