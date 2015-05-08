В районе Белорусского вокзала 9 мая ограничат движение транспорта

Фото: M24.ru/Юлия Иванко

В День Победы из-за праздничного концерта в районе Белорусского вокзала ограничат движение транспорта, передает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

В связи с этим автомобилистам рекомендуют использовать для подъезда к Белорусскому вокзалу улицу Грузинский Вал.

Напомним, 9 мая на площади Белорусского вокзала пройдет концерт "Письма Победы". Со сцены прозвучат песни военных лет и фрагменты фронтовых писем, написанных в последний год войны.

Фестиваль "Круг Света" ко Дню Победы

Место проведения концерта выбрано не случайно. Белорусский вокзал – вокзал Победы. В 1941 году отсюда уходили поезда на линию фронта, а в 1945-м здесь встречали победителей.

В этом году в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне известные российские артисты исполнят песни "Синий платочек", "Землянка", "Катюша" и многие другие. Также выступят победители фестиваля самодеятельного искусства "РЖД зажигает звезды" и симфонический оркестра "Русская филармония". Начало концерта в 17.30.

Кроме того, организаторы ежегодного фестиваля "Круг Света" подготовили праздничные мероприятия к 70-летию Победы. С 8 по 10 мая площадками для световых инсталляций станут здания Белорусского вокзала и Театра Российской армии.