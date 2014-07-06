На дороге к Домодедово началось строительство развязки

На трассе в Домодедово начали строить развязку

На трассе, ведущей к аэропорту Домодедово, начались работы по строительству развязки в районе пересечения с проспектом Туполева, передает телеканал "Москва 24".

Работы проводят, не ограничивая движение по существующий трассе, поэтому водителям лучше рассчитывать время в пути заранее - есть риск застрять в заторах.

Согласно плану, там должна появиться двухуровневая развязка, которая позволит разделить автомобильные потоки, следующие из Москвы в Домодедово и обратно, а также транспорт, который движется в сторону микрорайона Авиационный, Каширского шоссе и трассы М-4. Не будет надобности и в светофоре, который уже создает водителям массу неудобств.

Кроме того, водителям мешает железнодорожный переезд - движение перекрывают каждые полчаса. После строительства развязки машины будут двигаться над поездами.

Кстати, один из участков новой дороги длиной в 600 метров уже запустили. Закончить строительство развязки обещают в мае 2015 года, а пока придется или закладывать лишний час на дорогу, чтобы не опоздать на рейс, или пользоваться электричками.