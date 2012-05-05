Некоторые дороги Москвы могут стать платными

Движение транспорта по некоторым дорогам Москвы может к 2025 году стать платным. Это указано в проекте "Стратегии социально-экономического развития Москвы до 2025 года", который был размещен на сайте департамента экономической политики и развития.

"Предполагается введение чувствительного платного режима движения транспорта в городе, в том числе пошаговое введение дифференцированной платы в логике "умного города" (по зонам и по типу двигателя), оплаты автостоянки в черте Бульварного, Садового и Третьего транспортных колец, а в дальнейшем - в пределах МКАД и затем всех ядер агломерации", - говорится в документе.

Согласно проекту, планируется поступательное создание системы пешеходных площадей и улиц, включая крытые и подземные улицы, с особым вниманием к территориям будущих деловых центров.

Также планируется отказаться от практики сооружения "гибридных конструкций", совмещающих признаки городских улиц и скоростных магистралей, сообщает РИА Новости.

Вопрос о возможности платных дорог и парковки ранее обсуждался властями города и экспертами в качестве способа решения транспортных проблем и борьбы с пробками в столице.