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Город

04 сентября 2014, 11:36

Реконструкцию шоссе Энтузиастов завершат в октябре - Хуснуллин

дороги реконструкция шоссе Энтузиастов развязка Марат Хуснуллин

Фото: M24.ru

Завершить реконструкцию шоссе Энтузиастов и запустить здесь автомобильное движение планируют в октябре 2014 года. Об этом рассказал журналистам заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

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"Трассу откроют уже в октябре ", - приводит слова Хуснуллина Агентство "Москва".

Шоссе Энтузиастов - одно из главных радиальных направлений города, расположенное в ЮВАО и ВАО. С 2012 по 2014 года на нем проходит реконструкция.

Проект реконструкции шоссе Энтузиастов предусматривает расширение проезжей части магистрали до четырех полос движения в оба направления и строительство боковых проездов-дублеров вдоль шоссе.

Дороги Москвы: Шоссе Энтузиастов

На остановках общественного транспорта будет устроен 31 заездной карман для автобусов, троллейбусов и маршрутных такси. Для безопасности участников дорожного движения по оси центральной разделительной полосы на участке от Андроньевской площади до улицы Сталеваров предусмотрена установка ограждения.

Всего до 2014 года в Москве должно появиться более 80 километров новых дорог. Будут реконструированы две дороги в Новой Москве, завершится реконструкция участков Можайского и Дмитровского шоссе, а также участка МКАД от Ленинского проспекта до Можайского шоссе и четырех транспортных развязок на МКАД.

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