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04 сентября 2014, 11:49

Собянин открыл въезд на Северо-Восточную хорду с Перовской улицы

дороги мэр Москвы эстакады Северо-Восточная хорда стройкомплекс Москвы хорды Сергей Собянин

Открыто движение по въезду на Северо-Восточную хорду

Сергей Собянин открыл движение по эстакаде, которая обеспечивает въезд на Северо-Восточную хорду с Перовской улицы. Общая протяженность эстакады-въезда составила 1 километр, у нее по две полосы в каждую сторону.

Также запущено движение по эстакаде основного хода, здесь автомобили смогут ездить по четырем полосам в каждом направлении.

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"Запуск движения по новому съезду позволит разгрузить шоссе Энтузиастов по направлению "в центр" за счет перераспределения потока на улицу Перовская и Северо-Восточную хорду", - сказал мэр.

Также Собянин добавил, что второй пусковой комплекс Северно-Восточной хорды, который включает транспортную развязку на пересечении участков СВХ от Вешняков до Измайловского шоссе, построят в первом полугодии 2015 года.

Северо-Восточная хорда

Северо-Восточная хорда призвана связать строящиеся трассы М11 "Москва - Санкт-Петербург" и Москва - Ногинск, при этом минуя заезд в центр города. Трасса соединит крупные автомобильные магистрали северо-восточной части Москвы: Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе. Общая протяженность хорды составит 26,6 км.

Общая протяженность хорды – 17,3 километра, на ней будет 15 эстакад, шесть внеуличных пешеходных переходов. Также в проекте предусмотрена реконструкция станции "Лефортово" МКЖД, путепровода и путей.

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Ранее ввели в эксплуатацию основной ход дороги, четыре эстакады-съезда, четыре перехода и парковку на 3,8 тысячи мест.


Напомним, Северо-Восточная хорда должна была стать участком Четвертого транспортного кольца, но проект признали дорогим и низкоэффективным. Вместо него решили построить Северо-Восточную хорду, Северо-Западную хорду и Южную рокаду.

"Хорду начинали строить как часть Четвертого транспортного кольца, но не освободили земельные участки и не закончили до конца проектирование трассы", - сказал Собянин.

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Добавим, что в сентябре будут готовы еще несколько дорожных объектов. Речь идет об обновленном Можайском путепроводе и открытии отремонтированного участка МКАД - от Ленинского проспекта до Можайского шоссе.

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