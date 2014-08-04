На внутренней стороне Садового кольца увеличат количество полос

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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) планирует увеличить количество полос на мостах и путепроводах на внутренней стороне Садового кольца. Это будет сделано за счет сокращения их ширины, сообщил Агентству "Москва" заместитель руководителя учреждения Александр Поляков.

"Мы планируем гармонизировать количество полос на внутренней стороне Садового кольца, увеличив их количество на мостах и путепроводах за счет сокращения ширины, а также до минимума сократив количество перепадов широких и узких мест, тех самых бутылочных горлышек, которые тормозят движение и без того загруженного центра", - сказал Поляков.

Он добавил, что на освободившихся площадях появятся скверы, удобные парковочные места и пешеходные зоны, а также велосипедные дорожки.

"Организация маршрута с обособленной полосой движения будет удобна не только горожанам, предпочитающим передвигаться на наземном городском транспорте, она снизит нагрузку на прилегающие к Садовому кольцу станции московского метрополитена за счет перераспределения пассажиропотока. Это значительно увеличит комфорт пассажиров метро в часы пик, в вагонах и на перронах станций станет просторнее", - подчеркнул Поляков.

Дороги Москвы: Садовое кольцо

В свою очередь, заместитель руководителя ЦОДД Александр Попов рассказал, что до конца 2014 года обычные дорожные знаки заменят на знаки с подсветкой на вылетных магистралях и Третьем транспортном кольце.

Ранее сообщалось, что власти Москвы хотят ограничить скорость внутри Садового кольца до 40 километров в час. Как рассказали в пресс-службе ЦОДД, решение о снижении скорости пока не принято и требует дополнительных исследований.

Напомним, власти уже одобрили инициативу о снижении скорости внутри Садового кольца до 50 километров в час в 2015 году. Ранее ЦОДД выступил с инициативой ограничить скорость до 40 километров в час внутри Бульварного кольца. Это будет сделано ради удобства велосипедистов и для того, чтобы уменьшить пробки в центре Москвы.

В настоящее время в пределах Садового и Бульварного колец можно разгоняться до 60 километров в час.

Отметим, что две недели назад замглавы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Поляков заявил M24.ru о намерении сократить количество полос на Садовом кольце до трех-четырех. Проект реорганизации движения находится в стадии подготовки.