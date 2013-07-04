Движение в центре Москвы ограничат на две недели из-за "Формулы-1"

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В центре Москвы на две недели ограничат движение из-за заездов болидов "Формулы-1" Moscow city racing, информирует пресс-служба Управления ГИБДД по Москве.

Так, с 06.00 6 июля до 22 июля планируется ограничение движения транспорта, в том числе общественного, на участке Болотной набережной от Болотной улицы до улицы Большая Полянка.

Столичных водителей просят быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, а также требования и указания сотрудников ДПС.

Добавим, показательные заезды болидов "Формулы-1" Moscow City Racing будут транслировать в 70 странах мира. Гонки пройдут в Москве уже в шестой раз.

Заезды пройдут на участках Васильевского спуска, Болотной площади, Болотной набережной, Москворецкой улицы, Москворецкой и Кремлевской набережных. При этом все посетители смогут побывать в паддоках команд и вживую увидеть болиды "Формулы-1".