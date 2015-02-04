В новой Москве построят три дороги к детским садам

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В Новой Москве построят дороги к трем детским садам. Подрядчика выберут в ходе конкурса 20 февраля, сообщается на сайте столичного департамента развития новых территорий.

Власти планируют строительство двух дорог к детсадам в поселениях Сосенское и Мосрентген. Третью дорогу построят к детскому саду в селе Былово Краснопахорского поселения.

Длину дорог установят в ходе работ, ширина составит 6 метров. Каждая из трасс будет двухполосной. Расчетная скорость на дорогах не превысит 30 километров в час.

Проекты новых дорог строительная компания должна будет подготовить за 4 месяца. На выполнение работ город выделит 7 миллионов рублей.

"Москва в цифрах": Дороги Новой Москвы

Напомним, всего за ближайшие 4 года в Новой Москве построят и реконструируют более 120 километров дорог. Обновление дорожной сети начнется с Калужского шоссе.

В 2016-2017 годах власти планируют завершить реконструкцию дороги от Боровского до Киевского шоссе. Работы начнутся в этом году. Проект реконструкции предполагает расширение дороги с 2 до 4 полос, обустройство тротуаров, освещение, строительство инженерных коммуникаций, шумозащитных экранов и светофоров.

К 2035 году власти планируют обновить и построить в ТиНАО 600 километров трасс и магистралей. Большинство из них будет иметь 4 полосы движения.

Ранее руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин сообщил, что на строительство качественной дорожно-транспортной инфраструктуры в Новой Москве до 2035 года потребуется не менее 1 триллиона рублей.