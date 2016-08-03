Еще около 100 км выделенных полос появится в Москве – Ликсутов

"Интервью": Максим Ликсутов – о развитии транспорта в столице

Столичные власти не планируют отменять выделенные полосы в городе. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Об отмене выделенных полос речи не идет. В ближайшие два года мы планируем ввести еще около 100 километров выделенных полос", – рассказал Ликсутов. По его словам, при введении выделенной полосы скорость движения общественного транспорта повышается на 15–30 процентов.

Выделенные полосы в Москве

При этом за последние три года число пользователей наземным транспортом увеличилось более чем на десять процентов, а количество ДТП с участием автобусов, троллейбусов и трамваев снизилось на 15–20 процентов.

Всего сейчас в Москве работает около 240 километров выделенных полос. Каждый день ими пользуются более полутора миллиона пассажиров.