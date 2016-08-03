Еще около 100 км выделенных полос появится в Москве – Ликсутов

Столичные власти не планируют отменять выделенные полосы в городе. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Об отмене выделенных полос речи не идет. В ближайшие два года мы планируем ввести еще около 100 километров выделенных полос", – рассказал Ликсутов. По его словам, при введении выделенной полосы скорость движения общественного транспорта повышается на 15–30 процентов.
При этом за последние три года число пользователей наземным транспортом увеличилось более чем на десять процентов, а количество ДТП с участием автобусов, троллейбусов и трамваев снизилось на 15–20 процентов.
Всего сейчас в Москве работает около 240 километров выделенных полос. Каждый день ими пользуются более полутора миллиона пассажиров.