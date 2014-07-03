Строительство круговых перекрестков снизит число ДТП на 38% - МАДИ

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МАДИ предлагает строить кольцевые перекрестки и ставить ограничительные валики перед газонамисообщил на конференции, посвященной вопросам проектирования улично-дорожной сети, первый проректор Московского автомобильно-дорожного института (МАДИ) Павел Поспелов. Это улучшит транспортную ситуацию и снизит количество дорожно-транспортных происшествий в крупных мегаполисах.

По словам Поспелова, которые приводит пресс-служба Стройкомплекса Москвы, при строительстве кольцевых пересечений количество дорожно-транспортных происшествий снижается на 38%.

Он также отметил, что в крупных европейских городах кольцевых пересечений намного больше, чем в Москве. Например, в пригородах Лондона 78 таких перекрестков.

Как сообщает Агентство "Москва", также Поспелов заявил, что на уличных парковках необходимо устанавливать специальные бордюры-валики для ограничения заезда автомобилей на газоны.

Он также добавил, что в рамках создания свода правил по проектированию улично-дорожной сети необходимо создать оптимальные размеры парковочных мест с учетом расстояния между рядами парковок, которые на сегодняшний день не учитываются. А также определить нормативы по скорости движения в зоне парковочных мест.