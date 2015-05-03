Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Садовое кольцо открыли для движения машин, передает телеканал "Москва 24". Ранее трассу закрывали из-за велогонки.

Гонщики преодолели более 120 километров, финишировали спортсмены на Зубовском бульваре.

Турнир "Пять колец Москвы" включает в себя пять этапов: Кремлевское кольцо, Воробьевское кольцо, Лужнецкое кольцо, Крылацкое кольцо и Садовое кольцо.

Отметим, что велогонка "Пять колец Москвы" стала преемницей знаменитой гонки по Cадовому кольцу. Последняя существует с 1929 года и является одной из самых старейших велогонок мира.

В настоящее время Московский турнир входит в многодневку UCI Continental Circuits (континентальные соревнования по шоссейному велоспорту).