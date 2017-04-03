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03 апреля 2017, 14:24

Город

Монтаж основных конструкций завершился в тоннеле на Аминьевском шоссе

Фото: m24,ru/Александр Авилов

Монтаж основных конструкций завершили строители тоннеля на пересечении Аминьевского шоссе с улицей генерала Дорохова. Развязка с тоннелем войдет в состав южного участка Северо-Западной хорды, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Рамповая часть сооружения уже облицована гранитом. В настоящее время специалисты проводят электромонтажные работы, а также занимаются укладкой кабелей и плит фронтона тоннеля.

На пересечении улицы генерала Дорохова и Аминьевского шоссе планируют построить и реконструировать в общей сложности 2,71 километра дорог и 427-метровый тоннель.

По словам главы столичного департамента строительства Андрея Бочкарева, появление развязки с тоннелем позволит перераспределить потоки машин, разгрузив тем самым Аминьевское шоссе. Как подчеркнул Бочкарев, это благоприятно повлияет на транспортную ситуацию во многих районах Москвы.

Северо-Западная хорда, длина которой, по проекту, составляет около 30 километров, будет проходить от Сколковского до Ярославского шоссе. Она должна соединить территорию четырех столичных округов: ЗАО, СЗАО, САО и СВАО.

По замыслу властей, строительство Северо-Западной хорды позволит улучшить дорожную обстановку в центре города, а также на МКАД, ТТК, Ленинградском и Волоколамском шоссе.

Западный участок Северо-Западной хорды достроят до конца 2017 года. Также до конца года должны закончить основные работы на участке хорды в районе пересечения Профсоюзной улицы с МКАД. Большой объем сдачи дорог ожидается и в ТиНАО.

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