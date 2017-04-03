Монтаж основных конструкций завершился в тоннеле на Аминьевском шоссе

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Монтаж основных конструкций завершили строители тоннеля на пересечении Аминьевского шоссе с улицей генерала Дорохова. Развязка с тоннелем войдет в состав южного участка Северо-Западной хорды, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Рамповая часть сооружения уже облицована гранитом. В настоящее время специалисты проводят электромонтажные работы, а также занимаются укладкой кабелей и плит фронтона тоннеля.

На пересечении улицы генерала Дорохова и Аминьевского шоссе планируют построить и реконструировать в общей сложности 2,71 километра дорог и 427-метровый тоннель.

По словам главы столичного департамента строительства Андрея Бочкарева, появление развязки с тоннелем позволит перераспределить потоки машин, разгрузив тем самым Аминьевское шоссе. Как подчеркнул Бочкарев, это благоприятно повлияет на транспортную ситуацию во многих районах Москвы.