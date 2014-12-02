Для проекта о платном въезде в город нет законодательной базы - Ликсутов

Правительство Москвы не принимало решения о платном въезде в город

Московское правительство не принимало решения о платном въезде в город, сообщил заммэра столицы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов на международном конгрессе Road Traffic Russia. По его словам, платный въезд является лишь одним из способов оптимизации дорожного движения, который обсуждается наравне с другими вариантами.

"Эта инициатива идет не со стороны правительства. На этом уровне решений о платном въезде не принято", – приводит слова Ликсутова корреспондент M24.ru. Заммэра также отметил, что для проекта о платном въезде в столицу пока нет законодательной базы.

Ранее M24.ru сообщало, что столичные власти не принимали решения о введении платного въезда в город и проезда по некоторым дорогам, этот вопрос будет обсуждаться с жителями Москвы.

"Подчеркиваем: решение по вводу таких серьезных инициатив принимаются только совместно с горожанами. Самое важное, что сейчас нужно сделать – это продолжить общественное обсуждение", – заявили в пресс-службе департамента транспорта.

Напомним, что РБК со ссылкой на неназванные источники распространил информацию о введении со следующего года платы за проезд по МКАД и Третьему транспортному кольцу. Стоимость поездки, по данным издания, будет составлять около 200 рублей. В дептрансе эту информацию не подтвердили, объяснив, что ни места для введения платного проезда, ни тарифы, ни сроки пока не определены.

"Решения о введении платного въезда в Москву нет. Видно, что тема вызывает интерес. Об этом много пишут в СМИ, говорят эксперты. ВЦИОМ на этой неделе опубликовал результаты опроса об отношении горожан к этой идее. Значительная часть москвичей считает платный въезд в отдельные районы столицы мерой, способной улучшить транспортную ситуацию в городе", – рассказали в пресс-службе.

До этого в департаменте транспорта M24.ru рассказали, что город не разрабатывал сроки и тарифы платного въезда в Москву.

"Ни о каких конкретных датах и тарифах речи идти не может. Департамент транспорта Москвы совместно с профильными ведомствами правительства Москвы прорабатывает несколько сценариев в транспортного развития Москвы, которые будут представлены жителям", – пояснили в пресс-службе.

У города есть три пути транспортного развития. Введение регулирующих мер – только один из них. "На начальном этапе внедрения такие меры могут доставлять неудобства автомобилистам, однако в комплексе такие меры принесут значительный позитивный эффект. По этому пути пошло большинство крупнейших городов мира. И это также один из вариантов, который будет предложен москвичам. Вместе с тем, регулирующие меры также должны быть сбалансированными и учитывать интересы всех категорий жителей. В любом случае, решение о транспортном развитии Москвы будет приниматься вместе с жителями", – пояснили в пресс-службе.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщал M24.ru, что город не может сделать платный въезд ни в один из районов, поскольку этот механизм не прописан в федеральном законодательстве. "Законодательство пока не поменялось, решение принимается на федеральном уровне", – сообщал Максим Ликсутов.