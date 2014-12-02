Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

02 декабря 2014, 11:54

Для проекта о платном въезде в город нет законодательной базы - Ликсутов

дороги транспорт законы Максим Ликcутов платный въезд решение

Правительство Москвы не принимало решения о платном въезде в город

Московское правительство не принимало решения о платном въезде в город, сообщил заммэра столицы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов на международном конгрессе Road Traffic Russia. По его словам, платный въезд является лишь одним из способов оптимизации дорожного движения, который обсуждается наравне с другими вариантами.

"Эта инициатива идет не со стороны правительства. На этом уровне решений о платном въезде не принято", – приводит слова Ликсутова корреспондент M24.ru. Заммэра также отметил, что для проекта о платном въезде в столицу пока нет законодательной базы.

Ранее M24.ru сообщало, что столичные власти не принимали решения о введении платного въезда в город и проезда по некоторым дорогам, этот вопрос будет обсуждаться с жителями Москвы.

"Подчеркиваем: решение по вводу таких серьезных инициатив принимаются только совместно с горожанами. Самое важное, что сейчас нужно сделать – это продолжить общественное обсуждение", – заявили в пресс-службе департамента транспорта.

Напомним, что РБК со ссылкой на неназванные источники распространил информацию о введении со следующего года платы за проезд по МКАД и Третьему транспортному кольцу. Стоимость поездки, по данным издания, будет составлять около 200 рублей. В дептрансе эту информацию не подтвердили, объяснив, что ни места для введения платного проезда, ни тарифы, ни сроки пока не определены.

"Решения о введении платного въезда в Москву нет. Видно, что тема вызывает интерес. Об этом много пишут в СМИ, говорят эксперты. ВЦИОМ на этой неделе опубликовал результаты опроса об отношении горожан к этой идее. Значительная часть москвичей считает платный въезд в отдельные районы столицы мерой, способной улучшить транспортную ситуацию в городе", – рассказали в пресс-службе.

Ссылки по теме

До этого в департаменте транспорта M24.ru рассказали, что город не разрабатывал сроки и тарифы платного въезда в Москву.

"Ни о каких конкретных датах и тарифах речи идти не может. Департамент транспорта Москвы совместно с профильными ведомствами правительства Москвы прорабатывает несколько сценариев в транспортного развития Москвы, которые будут представлены жителям", – пояснили в пресс-службе.

У города есть три пути транспортного развития. Введение регулирующих мер – только один из них. "На начальном этапе внедрения такие меры могут доставлять неудобства автомобилистам, однако в комплексе такие меры принесут значительный позитивный эффект. По этому пути пошло большинство крупнейших городов мира. И это также один из вариантов, который будет предложен москвичам. Вместе с тем, регулирующие меры также должны быть сбалансированными и учитывать интересы всех категорий жителей. В любом случае, решение о транспортном развитии Москвы будет приниматься вместе с жителями", – пояснили в пресс-службе.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщал M24.ru, что город не может сделать платный въезд ни в один из районов, поскольку этот механизм не прописан в федеральном законодательстве. "Законодательство пока не поменялось, решение принимается на федеральном уровне", – сообщал Максим Ликсутов.

Сюжеты: Тренды города: все, что волнует столицу , Платные дороги

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать