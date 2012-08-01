Ремонт дорог в Столешниковом переулке обойдется в 40,5 млн

ИТАР-ТАСС

Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Центрального административного округа (ЦАО) Москвы объявила о поиске подрядчика по ремонту дорожного покрытия в Столешниковом переулке.

Начальная (максимальная) цена госконтракта составляет 40 млн 500 тыс. рублей, передает РИА Новости.

Всего планируется отремонтировать более 5 тысяч квадратных метров дороги. Кроме того, подрядчик должен будет реконструировать смотровые колодцы, устроить гранитный водосточный желоб и установить дождеприемные решетки.

Что касается благоустройства территории, победителю аукциона предстоит устроить газоны и цветники, установить гранитные борты, установить тактильное покрытие на тротуаре из гранитной плитки желтого цвета и т. д.

Заявки на участие в тендере принимаются до 20 августа, электронный аукцион состоится 27 августа 2012 года. Все работы должны быть окончены до 15 октября 2012 года.