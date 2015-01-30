Олимпийская чемпионка Юлия Зарипова дисквалифицирована за допинг

Антидопинговое агентство дисквалифицировало российских легкоатлеток

Российское антидопинговое агентство РУСАДА дисквалифицировало олимпийскую чемпионку Лондона-2012 Юлию Зарипову на 2,5 года за употребление запрещенных препаратов, сообщает телеканал "Москва 24".

Дисквалификация легкоатлетки начинает действовать с 25 июля 2013 года. Все ее результаты с 20 июня по 20 августа 2011 года и с 3 июля 2012 по 3 сентября 2012 года аннулированы.

Стоит отметить, что в этот период Зарипова одержала свою главную победу в карьере – в беге на 3000 метров с препятствиями.

Кроме того, принято решение о дисквалификации семиборки Татьяны Черновой. Запрещенные препараты найдены в ее допинг-пробе, взятой во время чемпионата мира-2009 в Берлине.

Чернова дисквалифицирована на два года начиная с 22 июля 2013 года с аннулированием результатов с 15 августа 2009 года по 14 августа 2011 года.

В активе россиянки две бронзовые медали Олимпийских игр, завоеванные в Пекине-2008 и Лондоне-2012. При этом победа Черновой на чемпионате мира-2011 в Тэгу была одержана в самом конце августа.