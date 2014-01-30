Биатлонистка Ирина Старых покинула расположение сборной России

Биатлонистка Ирина Старых покинула состав сборной России

Биатлонистка Ирина Старых, попавшаяся на допинге, приняла решение покинуть расположение олимпийской сборной России. Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России (СБР).

По словам спортсменки, она получила уведомление от Международного союза биатлонистов (IBU) о положительной допинг-пробе и проинформировала об этом СБР. "Я попала в сложную ситуацию и считаю необходимым проинформировать о своем решении покинуть расположение команды на неопределенный срок", - заявила Старых.

Биатлонистка также отметила, что ждет вскрытия допинг-пробы B, которая, подтвердит или опровергнет наличие в организме спортсменки запрещенного препарата. В свою очередь, Союз биатлонистов исключил Старых из состава сборной России.

Ранее сообщалось, что трое биатлонистов из России и Литвы уличены в употреблении запрещенных препаратов. Положительные результаты показали пробы А, взятые в рождественскую и новогоднюю паузы.

По информации СМИ российскими спортсменами, пойманными на допинге, оказались биатлонистки Екатерина Юрьева и Ирина Старых. Официально имена спортсменов, уличенных в применении допинга, будут названы после вскрытия пробы B. Позже появились сообщения, что в допинг-пробах россиянок был обнаружен эритропоэтин.