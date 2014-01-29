Игры с допингом: кому выгодно дискредитировать российских биатлонистов

Российские биатлонистки Юрьева и Старых уличены в употреблении допинга

Вокруг российских биатлонистов назревает информационный скандал. В немецкой прессе появилась новость, что наши спортсмены провалили допинг тесты. Какие именно препараты могли быть обнаружены в крови атлетов, пока не сообщается.

Впервые в практике российского спорта антидопинговый комитет национального Союза биатлонистов собрался на экстренное заседание на основании неофициального заключения какой-либо Международной организации, а по поводу - и эта формулировка достойна цитирования - "случая, обнародованного 28 января в зарубежной прессе".

Под зарубежной прессой имеется в виду публикация в интернет- версии журнала Spiegel. В заметке, со ссылкой на Международный союз биатлонистов утверждалось, что три спортсмена из России и Литвы - имена не названы - уличены в использовании опять же неназванных запрещенных препаратов и отстранены от соревнований.

Попытки найти следы какой-либо официальной информации в ответственной организации - Международном антидопинговом комитете или в Международном союзе биатлонистов, ни к чему не привели. Никаких официальных заявлений, релизов или бумаг эти организации не выпускали. Даже высокопоставленный сотрудник медицинского комитета всемирного Союза биатлонистов не в курсе.

Не в курсе происходящего оказалась и главная российская организация по проведению допинговых проб - агентство "РУСАДА". Более того, проведенные перед Олимпиадой обязательные анализы у всех спортсменов сборной, включая биатлонистов, не выявили случаев использования запрещенных препаратов.

Двукратный Олимпийский чемпион Сергей Чепиков тоже был удивлен внезапным всплеском интереса немецкой прессы. Ведь первая проба А еще не доказывает использования спортсменами химии. Даже если для заметки были основания, утверждать об использовании допинга спортсменами преждевременно.

Косвенной причиной громкой публикации неподтвержденных данных о так называемом "допинговом скандале" могло быть стремление повлиять на психологический настрой спортсменов и всей сборной.

Хотя олимпийский девиз и гласит - "О спорт, ты - мир", на самом деле любые соревнования такого уровня - это война характеров и нервов. А на этой психологической войне все средства хороши. Тем более, что германская сборная по биатлону является одним из главных соперников наших лыжников на Олимпиаде. До открытия которой, вот совпадение, осталось чуть больше недели.

Николай Петров