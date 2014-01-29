Биатлонистов из России и Литвы уличили в использовании допинга

Фото: ИТАР-ТАСС

Трое биатлонистов из России и Литвы были уличены в использовании запрещенных препаратов. Допинг-пробы, которые дали положительный результат, были взяты в конце декабря.

Спортсмены, попавшие под подозрение в связи с обнаружением запрещенной субстанции в допинг-пробе А, временно отстранены от участия в соревнованиях, сообщает немецкое издание Spiegel.

Кто из биатлонистов провалил допинг-тест, пока не сообщается. Также неизвестно, какой из запрещенных препаратов принимали спортсмены.

Подтвердить факт употребления допинга можно только после вскрытия пробы В. По информации Spiegel, эти пробы будут вскрыты в ближайшее время.

Напомним, последний крупный допинг-скандал в биатлоне произошел в 2008 году, когда пробы сразу трех российских спортсменов - Дмитрия Ярошенко, Екатерины Юрьевой и Альбины Ахатовой - дали положительный результат. Все трое биатлонистов были дисквалифицированы на два года. Ярошенко и Ахатова завершили спортивную карьеру, Юрьева, отбыв дисквалификацию, вернулась в биатлон, но не сумела пройти отбор для участия в Олимпиаде в Сочи.