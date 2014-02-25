Шведский хоккеист Бэкстрем уличен в употреблении допинга

Никлас Бэкстрем. Фото: ИТАР-ТАСС

Шведский хоккеист Никлас Бэкстрем уличен в использовании запрещенных препаратов. Допинг-проба В подтвердила наличие допинга в организме спортсмена.

Бэкстрем, выступающий за "Вашингтон", на Олимпиаде представлял шведскую хоккейную сборную. В случае, если его вина в использовании допинга будет доказана, у него могут отобрать серебряную медаль Олимпийских игр.

Допинг-проба была взята перед финальным матчем хоккейного турнира Швеция - Канада. Анализ показал наличие запрещенных препаратов, поэтому Бэкстрем вынужден был пропустить финал, в котором его команда проиграла со счетом 0:3.

Допинг-проба В, вскрытая уже после окончания Олимпиады, подтвердила результаты пробы А, сообщает "Р-Спорт".

Сам Бэкстрем заявил, что долгое время употребляет препараты против аллергии.