Антидопинговые проверки российских атлетов будут проводить чаще

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Всероссийская федерация легкой атлетики признала, что в ходе подготовки спортсменов к соревнованиям были допущены серьезные ошибки. В частности, ряд известных российских ходоков использовал допинг, сообщает "Спорт-Экспресс".

По словам президента федерации Валентина Балахничева, борьба с допингом будет усилена, а проверки начнут проводить чаще, чем раньше.

Напомним, 20 января Российское антидопинговое агентство РУСАДА объявило о дисквалификации ходоков Ольги Каниськиной, Сергея Кирдяпкина, Валерия Борчина, Сергея Бакулина и Владимира Канайкина. Фактически, под дисквалификацию попала почти вся элита спортивной ходьбы - три олимпийских чемпиона и два чемпиона мира.

Бакулин, Каниськина и Кирдяпкин отлучены от соревнований на 3 года и два месяца, Борчин - на 8 лет, а Канайкин - пожизненно. Двое последних могут лишиться наград чемпионатов мира.

В свою очередь, министр спорта Виталий Мутко отметил, что после допингового скандала будут сделаны кадровые выводы.

"Это известие очень неприятно для всего российского спорта. Мы, конечно, будем делать определенные выводы после этого очередного громкого скандала – в том числе кадровые и организационные. Речь идет не только о Федерации, но и о Центре Виктора Чегина. Не исключаю, что будет рассмотрен вопрос о его статусе. Может быть, он перейдет в федеральное подчинение", - подчеркнул Мутко.

Ранее за использование допинга была дисквалифицирована олимпийская чемпионка Лондона Елена Лашманова.

Примечательно, что Центр Виктора Чегина является единственной школой, которая готовит в России участников соревнований по спортивной ходьбе.