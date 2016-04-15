РУСАДА отменило временное отстранение восьми спортсменов из-за мельдония

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отменило временное отстранение восьми спортсменов от соревнований, которое было наложено на них из-за положительных допинг-проб на мельдоний. Об этом сообщает официальный сайт Олимпийского комитета России (ОКР).

Отстранения сняты со скелетониста Павла Куликова, бобслеистки Надежды Сергеевой, легкоатлетов Надежды Котляровой, Ольги Вовк, Гульшат Фазлетдиновой и Андрея Минжулина, а также велогонщиков Анастасии Чулковой и Павла Якушевского. Однако последним двоим пока разрешено принимать участие только в учебно-тренировочных сборах.

Ранее m24.ru сообщало, что международные федерации индивидуально решат вопрос об амнистии российских спортсменов, в допинг-пробах которых были обнаружены следы мельдония.

В среду WADA опубликовало результаты промежуточного исследования, согласно которому в допинг-пробе спортсмена, сданной до 1 марта этого года, допустимым показателем является содержание менее одного микрограмма мельдония.

С 1 января 2016 года мельдоний (милдронат) включили в список запрещенных препаратов. Изменение в реестре не заметили многие профессиональные спортсмены, в результате чего разыгрался скандал. Допинг-тесты не прошли около 100 спортсменов, в том числе 40 российских.

На употреблении милдроната попались биатлонист Эдуард Латыпов, велогонщик Эдуард Ворганов, фигуристка Екатерина Боброва, теннисистка Мария Шарапова, конькобежец Павел Кулижников, шорт-трекисты Семен Елистратов и Екатерина Константинова, волейболист Александр Маркин и другие.

Милдронат применяют в спорте для повышения выносливости организма к высоким физическим и нервно-психическим нагрузкам во время тренировок и соревнований. В странах СНГ препарат используется для профилактики сердечных заболеваний.