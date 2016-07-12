С пловчихи Юлии Ефимовой сняли обвинения в употреблении мельдония

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Международная федерация плавания (FINA) сняла все обвинения с российской пловчихи четырехкратной чемпионки мира Юлии Ефимовой по делу об употреблении мельдония, сообщил "Интерфакс".

"Буквально полчаса назад Юлия Ефимова получила письмо от председателя Антидопинговой панели FINA Роберта Фокса, в котором сообщается, что все обвинения по "мельдониевому" делу с неё сняты. Никаких санкций на Юлю не наложено, дело закрыто", – цитирует агентство агента пловчихи Андрея Митькова.

В период с 15 февраля по 5 марта у Ефимовой были взяты пять допинг-проб, четыре из которых показали наличие мельдония. Положительной стала проба от 15 февраля, проанализированная в канадском Монреале, и три пробы (23 февраля, 3 и 5 марта), проанализированные в Лос-Анджелесе. Проба от 2 марта, проанализированная в Солт-Лейк-Сити, оказалась отрицательной. На основании этого факта FINA отложила снятие временного отстранения с Ефимовой.

Ранее Юлия Ефимова уже была замешана в допинговом деле. В мае 2014 года спортсменку дисквалифицировали на год и четыре месяца из-за употребления стероидов. Ефимова при этом была лишена пяти медалей чемпионата Европы по плаванию на короткой воде 2013 года. За повторное применение допинга ей может грозить пожизненная дисквалификация.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) внесло мельдоний в список запрещенных веществ 1 января 2016 года. В употреблении препарата были уличены ряд известных российских спортсменов, в том числе Мария Шарапова.

В апреле WADA признало содержание менее одного микрограмма мельдония в допинг-пробе, сданной до 1 марта 2016 года, допустимым показателем. После этого большинство ранее отстраненных спортсменов были реабилитированы.