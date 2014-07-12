Российский велогонщик Меньшов дисквалифицирован на год за допинг

Фото: ИТАР-ТАСС

Российский велогонщик Денис Меньшов дисквалифицирован на год за допинг. Кроме того, Международный союз велосипедистов аннулировал его результаты за три года на "Тур де Франс", сообщается на официальном сайте организации.

В биологическом паспорте велогонщика обнаружили отклонения, которые не удалось объяснить природно высоким уровнем гемоглобина в крови. Срок дисквалификации Меньшова истекает 9 апреля будущего года.

Однако 36-летний спортсмен вряд ли снова сядет за руль велосипеда, поскольку завершил карьеру в мае прошлого года. Тем не менее, его результаты на "Тур де Франс" 2009, 2010 и 2012 года будут аннулированы.

На "Тур де Франс" 2010 года Меньшов занял второе место, причем это произошло после дисквалификации его соперника Альберто Контадора.