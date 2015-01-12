Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Спорт

12 января 2015, 14:06

Российский биатлонист Логинов отказался от вскрытия допинг-пробы B

допинг биатлонисты Александр Логинов

Александр Логинов (второй справа). Фото: ТАСС

Российский биатлонист Александр Логинов, уличенный в ноябре прошлого года в употреблении допинга, отказался от вскрытия пробы B. Таким образом, вина спортсмена в употреблении запрещенных препаратов считается доказанной, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов.

Напомним, допинг-проба Логинова, взятая в декабре 2013 года на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, дала положительный результат.

Логинов был включен в состав сборной России по биатлону на Олимпийские игры в Сочи и выступил в индивидуальной гонке, заняв 30-е место. В активе россиянина две победы на этапах Кубка мира в эстафете. Биатлонист был включен в состав сборной России на первый этап Кубка мира сезона-2014/15.

В настоящее время решается вопрос о сроке дисквалификации, которая неминуемо ждет Логинова. Предполагается, что биатлониста на два года отлучат от спорта.

Отметим, что Логинов временно отстранен от тренировок и соревнований.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать