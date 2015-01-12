Российский биатлонист Логинов отказался от вскрытия допинг-пробы B

Александр Логинов (второй справа). Фото: ТАСС

Российский биатлонист Александр Логинов, уличенный в ноябре прошлого года в употреблении допинга, отказался от вскрытия пробы B. Таким образом, вина спортсмена в употреблении запрещенных препаратов считается доказанной, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов.

Напомним, допинг-проба Логинова, взятая в декабре 2013 года на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, дала положительный результат.

Логинов был включен в состав сборной России по биатлону на Олимпийские игры в Сочи и выступил в индивидуальной гонке, заняв 30-е место. В активе россиянина две победы на этапах Кубка мира в эстафете. Биатлонист был включен в состав сборной России на первый этап Кубка мира сезона-2014/15.

В настоящее время решается вопрос о сроке дисквалификации, которая неминуемо ждет Логинова. Предполагается, что биатлониста на два года отлучат от спорта.

Отметим, что Логинов временно отстранен от тренировок и соревнований.