Двух российских паралимпийцев уличили в употреблении допинга

Фото: ИТАР-ТАСС

Двух российских спортсменов, членов паралимпийской сборной России по пауэрлифтингу, уличили в употреблении допинг-препаратов. В крови Вадима Ракитина и Николая Марфина был обнаружен запрещенный препарат "Неотропин".

Оба тяжелоатлета объясняют использование допинга тем фактом, что "Неотропин" позволял им избавиться от болей. Штангисты страдали из-за травм, вызванных постоянными тренировками и пытались заглушить болевые ощущения приемом препарата, сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России.

"Неотропин" не способствует улучшению спортивных результатов в пауэрлифтинге, поэтому его прием для спортсменов в качестве стимулятора был бессмысленным.

За употребление допинга атлеты будут наказаны длительной дисквалификацией, а их результаты на Паралимпиаде будут аннулированы. Впрочем, выдающихся достижений Ракитин и Марфин в Лондоне-2012 не показали. Один занял седьмое место, а второй и вовсе не участвовал в состязаниях из-за травмы.

Стоит отметить, что допинг-скандалы - не редкость во время крупных спортивных мероприятий. Особенно часто они связываются с именами известных велогонщиков. А самый крупный допинг-скандал произошел на Олимпийсках играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году, когда положительными оказались допинг-пробы сразу трех олимпийских чемпионов: Ларисы Лазутиной, Ольги Даниловой и Йохана Мюлигга.

На Паралимпиаде подобное с нашими спортсменами происходит впервые.